Difesa – Ecco gli obiettivi del Bologna

Due giocatori saranno acquistati per rinforzare la difesa, un terzino destro e un centrale.

Per quanto riguarda la fascia il primo obiettivo è De Silvestri in scadenza con il Torino. Sabatini ha confermato la pista ma la trattativa non è chiusa. Per il Corriere dello Sport Stadio ballano 500mila euro tra richiesta e offerta, mentre per il Carlino il problema è la durata contrattuale, il giocatore chiede un triennale. Sul centrale il primo obiettivo resta Lyanco, con il Toro che vuole rinforzarsi e cerca Sarr del Nizza e Chancellor del Brescia, ma i rossoblù avrebbero sondato anche Murillo della Samp (costi elevati) e il giovane under 21 belga Maxime Busi dello Charleroi, come riporta il Carlino.