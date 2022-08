Di Vaio: “Rammarico per l’avvio di stagione. Mercato? Manca un difensore”

A margine della presentazione di Joaquin Sosa, il direttore sportivo Marco Di Vaio si è concesso alle domande dei giornalisti su questa fase finale di calciomercato e sul difficile avvio di stagione. Si parte dall'ultima operazione in entrata, sarà un difensore: "Si, ci manca un difensore - le sue parole - Abbiamo diverse piste e valutiamo con il mister la soluzione più adatta. Avvio di campionato? C'è un po' di rammarico per queste tre partite, abbiamo sempre lasciato qualcosa per strada. La squadra in campo c'è stata e dobbiamo crescere. Sapevamo che sarebbe potuto essere un inizio difficile".