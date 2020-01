Destro-Genoa, si cerca un accordo

L’avventura di Mattia Destro a Bologna sembra agli sgoccioli, ma non è ancora del tutto fatto e definito il ritorno al Genoa.

La trattativa tra Bologna e Genoa in un certo senso è ben avviata, con il grifone che si accollerebbe i restanti mesi di ingaggio della punta di Ascoli che va in scadenza di contratto a giugno, ma dall’altro non è ancora chiusa definitivamente. Il Genoa, contestualmente, vorrebbe liberarsi di Sanabria, giocatore però che i rossoblù non hanno in cima alla lista di mercato (primo nome Barrow). La sensazione, però, è che in qualche modo si possa andare a dama: i due club cercano un accordo a stretto giro di posta.