Dall’Inghilterra: Everton su Arnautovic

I Tofees sono ultimi in classifica in Premier League e hanno subito lo scippo del Tottenham su Arnaut Danjuma, che pareva avere un accordo con il club allenato da Frank Lampard salvo poi virare sui londinesi, creando non pochi malumori tra i tifosi. L'esonero di Lampard avrebbe infatti cambiato il destino di Danjuma che aveva trovato proprio un accordo con l'allenatore. Rimasti con il cerino in mano, secondo il Telegraph, i Tofees sarebbero tornati sulle tracce di Marko Arnautovic, per cui il Bologna aveva già opposto un rifiuto qualche settimana fa. Il club rossoblù sembra intenzionato a negarsi ulteriormente in questa finestra di gennaio e infatti l'Everton starebbe sondando anche altre piste, una di queste è Joao Pedro.