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Miretti e Adzic

Consueto appuntamento del martedì con Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno. Questo il punto di vista del collega di Gazzetta dello Sport sul mercato che si prospetta in casa Bologna:

"Miretti? Non mi dispiace, è un giocatore duttile, ha 22 anni e una buona esperienza in Serie A. E' un giovane-adulto, può giocare basso, sotto punta, interno, può non esaltare l'idea ma a me piace. 15 milioni forse sono tanti, però è un ragazzo su cui puoi costruire e non a caso è la primissima scelta. Il Bologna ora lo vuole in prestito in una soluzione disgiunta da Lucumi alla Juve, e vale lo stesso discorso per Joao Mario. In questi incontri tra i due club si è parlato anche di Adzic. Sartori lo avrebbe voluto un paio di stagioni quando poi lo prese Giuntoli ed è più offensivo di Miretti, ma è un elemento che piace anche a Tedesco perché è una eventualità in caso di una uscita di Odgaard. Il danese piace a diverse squadre e la sua cessione è una possibilità. ".

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