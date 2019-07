CorSport – Manca ancora un vice Dijks

Calma e pazienza sono attualmente le parole d’ordine in casa Bologna. Dopo un inizio di mercato scoppiettante i rossoblù devono attendere la risoluzione di alcune situazioni prima di procedere oltre. Il mercato in entrata è attualmente vincolato ad alcuni fattori: l’arrivo di Skov Olsen che è stato rimandato, le incognite Pulgar e Santander, nonché la cessione di almeno due centrocampisti tra Nagy, Donsah, Dzemaili e Poli.

Una volta che si saranno sciolti questi nodi si potrà nuovamente pensare al mercato in entrata; la priorità rimane sempre l’arrivo di un centrocampista ed è sfida a due tra Obiang e Dominguez. Ma guardando alla rosa del Bologna manca ancora una alternativa per far rifiatare Dijks, con Krejci che non convince pienamente. Inizialmente si erano fatti i nomi di Aleesami, svincolatosi dal Palermo, ma smentito dal Bologna stesso, e del giovane Pezzella dell’Udinese. Ciò che è certo è che solo il tempo saprà risolvere questi intrecci. Lo riporta il Corriere dello Sport.