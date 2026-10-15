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Proseguire con Pessina

Delicata situazione portieri in casa Bologna. Ne ha parlato Emiliano Viviano, ex rossoblù, in una intervista al Cor Sport: “Skorupski ha fatto molto bene per anni, ma ora è in difficoltà, Pessina evidentemente si è meritato il posto da titolare. Se gli hai dato questa possibilità adesso devi continuare con lui. Un errore non cambia le cose e per la società se gioca Pessina è tutto di guadagnato. Forse ha esordito in Serie A molto presto, io alla sua età ero in B, ma l’esperienza la può fare anche a Bologna. Fare il titolare è un’altra corsa, perché non sei più il giovane da cui ci si aspetta poco, ma io lo vedo abbastanza sereno”.

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