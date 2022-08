Cor Sport – Vitinha ha una clausola da 30 milioni

A centrocampo è vicina la firma di Nikola Moro dalla Dinamo Mosca, arriverà presumibilmente in prestito con diritto di riscatto, con Sartori che vorrebbe un secondo mediano ma il governo rossoblù, scrive Stadio, avrebbe altre idee. In attacco ci sarà una nuova puntata per quanto riguarda Eldor Shomurodov, ma nel frattempo è stato sondato Vitinha del Braga che avrebbe una clausola da 30 milioni di euro, di fatto pista impossibile per i rossoblù. In difesa, Sartori ha virato con decisione su Chatzidiakos dell'Az Alkmaar che però sarebbe secondo scelta. Nel mirino c'è sempre Becir Omeragic classe 2002 che gioca a Zurigo.