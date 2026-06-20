Federico Ravaglia vuole una svolta nella propria carriera. Secondo il Corriere dello Sport, il portiere classe 1999, prodotto del settore giovanile rossoblù, è arrivato al punto del definitivo salto di qualità.

Dopo aver a lungo sostituito Skorupski nella scorsa stagione, a causa dei due lunghi infortuni di Lukasz, Ravaglia si sente pronto per prendersi la titolarità del Bologna. Per Stadio, Ravaglia non sarebbe disposto ad affrontare un'altra stagione da secondo portiere e vuole capire le strategie del club. La palla è in mano al Bologna, che vorrebbe continuare con un elemento che considera affidabile, ma la posizione di Federico appare netta e così diventa inevitabile ragionare sul futuro. Toccherà eventualmente alla dirigenza trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.