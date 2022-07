Cor Sport – Summit di mercato tra Mihajlovic, Sartori e Di Vaio: ecco i nomi

Sono quattro le piste portate avanti dal Bologna sul mercato: Matteo Lovato, classe 2000, come difensore centrale, Andrea Cambiaso, classe 2000, come esterno di sinistra, Szymon Zurkowski, 24 anni, come centrocampista, Jorgen Strand Larsen, classe 2000, come vice Arnautovic.

Per Cambiaso, Stadio scrive che Sartori ha già un mezzo accordo con la Juve per un prestito secco o in diritto di riscatto. Per Strand Larsen mancherebbero 1.5 milioni di euro per poter chiudere con il Groningen, mentre Lovato continua a rifiutare la Salernitana sperando nel Bologna. Più difficil Zurkowski che non resterà a Firenze ma è cercato nuovamente dall'Empoli.