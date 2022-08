Cor Sport – Serve un altro difensore

L’arrivo di un altro difensore affidabile è praticamente d’obbligo - scrive il Cor Sport - Ad oggi il Bologna ha Soumaoro, reduce dal disastro dell'Olimpico, i titolari Medel e Lucumì, mentre in panchina ci sono appunto Sosa, che è giovane e senza esperienza in Serie A, Bonifazi, che continua ad incorrere in errori, e i giovani della Primavera Amey e Stivanello. Se il club rossoblù punta alla parte sinistra dovrà rafforzare come organico la difesa.