Le date cerchiate sul calendario sono quelle dal 13 al 25 luglio, quando il Bologna salirà in ritiro a Valles e tra i convocati dovrebbe esserci anche Antonio Raimondo.

Il giovane attaccante 2004 viene da undici gol in Serie B a Frosinone e con Tedesco potrebbe essere arrivata la sua chance dopo un lungo giro di prestiti. Il nuovo tecnico vuole valutarlo sul campo e Raimondo proverà a convincerlo a dargli una occasione nel Bologna dell'anno prossimo. A 22 anni ora o mai più, sottolinea Stadio, dato che Raimondo ha fatto sempre abbastanza bene in prestito ma in rossoblù non ha mai realmente trovato spazio. Molto dipenderà anche da quello che succederà ai due centravanti Castro e Dallinga, ma Raimondo ha la possibilità, stavolta, di provarci davvero. L'alternativa è invece un nuovo prestito al Frosinone fresco di promozione in Serie A.