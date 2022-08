Cor Sport – Mourinho libera Shomurodov

Il nodo resta sulla formula, Pinto lo cede solo in prestito con obbligo di riscatto per motivi di bilancio, pagato 17.5 milioni un anno fa, Giovanni Sartori offre il diritto o l'obbligo di riscatto solo a determinate condizioni, ma qui entra in ballo Mourinho. Il tecnico portoghese vuole al più presto il gallo Belotti e preme per far uscire Shomurodov, cercando di convincere il proprio diesse a lasciarlo partire alle condizioni del Bologna.