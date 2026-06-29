'Fabio Miretti vuole il Bologna e il Bologna vuole Fabio Miretti ma il problema grosso è che c’è un terzo incomodo a rendere complicata la loro vita e non tanto perché si chiama Juventus quanto perché vuole i soldi' scrive Claudio Beneforti.

La Juventus vuole circa 14 milioni di euro, possibilmente entro domani per sistemare il bilancio, ma il Bologna li considera troppi e per ora può fare operazioni in entrata senza prima cedere. In ballo c'è sempre Jhon Lucumi, su cui c'è una clausola rescissoria fino al 15 luglio da 28 milioni, ma la Vecchia Signora non si è ancora spinta sopra i 20 e resta distanza economica. Ora, le operazioni restano disgiunte, ma se Carnevali dovesse alzare l'offerta per il colombiano ecco che, secondo Stadio, Fenucci potrebbe chiudere un occhio su Miretti. Prendere Miretti ben sapendo che dal primo luglio si potrebbe chiudere Lucumi alla Juventus. Come andrà a finire. Prossimi due giorni decisivi.