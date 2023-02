Cor Sport – Mercato Bologna: accordo con il Motherwell per Johnston

Il club rossoblù guarda ancora in Scozia nel ruolo di terzino destro. Piace il classe 2003 MaxJohnston del Motherwell, figlio d'arte di Allan Johnston, grande ala scozzese. Nativo di Middlesbrough, Johnston va in scadenza di contratto a giugno 2023 ed è accessibile a cifre irrisorie, sarebbe un parametro zero ma pare che il Bologna riconoscerà un indennizzo al Motherwell per prelevarlo. Su di lui anche il Torino ma secondo Stadio i rossoblù sarebbero avanti negli accordi.