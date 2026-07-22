'Una volta rimarcato come il governo rossoblù abbia già l’accordo con il giovane centrocampista argentino, classe 2005, lo scoglio che a oggi deve essere superato è la differenza di un milione' scrive oggi Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport Stadio.

La telenovela, dunque, si infittisce e nonostante i rinvio della supercoppa di Argentina, Mikel Amondarain è ancora un giocatore dell'Estudiantes. A La Plata, inoltre, inizia a trapelare un po' di nervosismo, sostiene il quotidiano, per i tentennamenti del Bologna, anche perché l'Estudiantes vorrebbe rimandare la cessione a dopo gli ottavi di Copa Libertadores in programma a metà agosto. Ecco allora che gli argentini, per cederlo subito, hanno imposto una cifra di 9 milioni di euro, il Bologna è fermo a 8, più una percentuale sulla rivendita superiore al 10%. Fino a quando durerà la telenovela? Fino a che il Bologna non metterà la parola fine o l'Estudiantes si stuferà di aspettare.