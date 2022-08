Cor Sport – Le alternative a Lucumì

Tante le piste che la dirigenza rossoblù continua a seguire nel caso in cui non si dovesse arrivare alla fumata bianca per il colombiano del Genk

La concorrenza per il centrale colombiano però è alta, soprattutto all'estero, e così i rossoblù continuano a tenere calde anche altre piste in attesa di capire se per Lucumì arriverà la fumata bianca o meno. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la prima alternativa rimane Omar Alderete dell'Hertha Berlino, seguito a ruota da Marin Pongracic del Wolfsburg e da Victor Nelsson del Galatasaray. Il quotidiano però non esclude che la lista possa essere più lunga, e soprattutto che l'eventuale arrivo di Lucumì faccia decadere immediatamente tutte le altre trattative.