'Una sola partita da titolare (a Napoli, lo scorso 13 settembre, quando in panchina c’era ancora Tedesco), 120 minuti complessivi in campo' scrive oggi Stefano Brunetti in relazione a Mikel Amondarain.

Se con Tedesco era visto mezzala, in una mediana a tre, oggi il passaggio al 3-4-2-1 ha tolto un uomo a centrocampo e così Raffaele Palladino lo ha dirottato a destra come vice Zortea. Esterno a tutta fascia, dunque. Amondarain è uomo duttile, può fare un po' tutto a centrocampo e infatti Palladino lo sta utilizzando in fascia laddove mancano Holm e De Silvestri infortunati. La sua duttilità può essere garanzia di permanenza anche a fronte di un minutaggio scarso. Poi c'è il fattore ambientamento alla Serie A da tenere in considerazione. La sensazione è che il bello debba ancora avvenire. Anche perché l'investimento del club è stato importante in estate - 10 milioni - con un contratto lungo fino al 2031.