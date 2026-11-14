L'argentino dovrà conquistare spazio a destra
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
'Una sola partita da titolare (a Napoli, lo scorso 13 settembre, quando in panchina c’era ancora Tedesco), 120 minuti complessivi in campo' scrive oggi Stefano Brunetti in relazione a Mikel Amondarain.
Se con Tedesco era visto mezzala, in una mediana a tre, oggi il passaggio al 3-4-2-1 ha tolto un uomo a centrocampo e così Raffaele Palladino lo ha dirottato a destra come vice Zortea. Esterno a tutta fascia, dunque. Amondarain è uomo duttile, può fare un po' tutto a centrocampo e infatti Palladino lo sta utilizzando in fascia laddove mancano Holm e De Silvestri infortunati. La sua duttilità può essere garanzia di permanenza anche a fronte di un minutaggio scarso. Poi c'è il fattore ambientamento alla Serie A da tenere in considerazione. La sensazione è che il bello debba ancora avvenire. Anche perché l'investimento del club è stato importante in estate - 10 milioni - con un contratto lungo fino al 2031.
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