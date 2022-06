Cor Sport – Kingsley di nuovo in prestito

Il classe 1999 è reduce dalla frattura del perone a Udine a inizio campionato, da lì in avanti il lungo recupero e zero minuti in campionato. Il centrocampista ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare ritmo dopo una annata praticamente ai box, per questo motivo il suo futuro potrebbe essere di nuovo in prestito. L'idea, come scrive il Cor Sport, sembra quella di mandarlo a giocare in Serie B.