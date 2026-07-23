Se lo stallo per Mikel Amondarain dovesse durare ancora per qualche giorno, il Bologna inizierebbe a rivolgersi altrove, virando su un nuovo obiettivo. Ecco perché nelle ultime ore è spuntato il nome di Matias Galarza.

Reduce dal mondiale con la nazionale paraguaiana, gol decisivo contro la Turchia, Galarza ha vissuto gli ultimi mesi in prestito all'Atlanta United, ma è di proprietà del River Plate. E' lui il nome in risalita per sostituire Remo Freuler che pare destinato all'Arabia e se Mikel Amondarain non si sbloccasse. Ha 24 anni e costa meno dell'argentino, si parla di 5-6 milioni di euro, e il Bologna lo starebbe seguendo per inserire un mastino di centrocampo. Il club gioca su più tavoli. Nessuna novità, invece, per Jhon Lucumi. Il giocatore dopo quattro anni vorrebbe fare una nuova avventura ma ancora non è arrivata l'offerta congrua.