Cor Sport – Il Bologna tiene d’occhio Tripaldelli, concorrenza agguerrita

Il Bologna continua a sperare nel sì di Aaron Hickey. Il giocatore scozzese è il primo obiettivo per rinforzare il reparto dei terzini. I rossoblu però visti i rallentamenti nella trattativa si stanno cautelando, sondando piste alternative.

Il piano B degli emiliani al momento porta il nome di Alessandro Tripaldelli, ragazzo di 21 anni, in forza al Sassuolo. Il giovane azzurrino, già Nazionale Under 20 e Under 21 ha però una lunga lista di estimatori. In primis c’è l’Osasuna, che punta al giocatore per migliorare il decimo posto conquistato in Liga lo scorso anno. Tra le pretendenti anche Cagliari, Genoa e Benevento. Una lunga lista di rivali che i rossoblu saranno costretti a sfidare, se Hickey decidesse di rifiutare le avances dei felsinei.