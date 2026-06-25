Chiari di luna, scrive il Corriere dello Sport. Nel giorno in cui il Bologna rinuncia a Fabio Miretti, almeno per adesso, dati i costi troppo alti, sembrano benedetti i tesoretti che forniranno Jhon Lucumi e Thjis Dallinga, i due indiziati a partire.

Sono il salvagente del Bologna, sottolinea oggi Claudio Beneforti, perché in cassa possono arrivare 35 milioni di euro, e con altre cessioni si potrebbe salire fino a 60. Saputo e Fenucci non vogliono scendere sotto i 25 milioni per Lucumi e al tempo stesso ne chiedono 12 per Dallinga allo scopo di arrivare almeno a 35. Finita? No, ci sono i 15 di Giovanni Fabbian, riscatto dalla Fiorentina, i 4,5 dal Pisa per Michel Aebischer e i 6-7 figli della cessione di Benjamin Dominguez. Il totale fa circa 60 milioni di euro. Il Bologna fa cassa.