E' corsa contro il tempo per provare ad assicurarsi le prestazioni di Alessandro Romano (foto ufficiale Roma), mediano classe 2006 di proprietà della Roma e reduce da una stagione in Serie B con la maglia dello Spezia.

Il Bologna lo segue da un anno, Sartori e Di Vaio volevano portarlo in rossoblù l'estate scorsa, ma sarà una settimana cruciale perché la Roma è intenzionata a fare un certo numero di plusvalenze entro il 30 giugno per motivi di bilancio e tra queste potrebbe esserci proprio Romano: 'Il Bologna deve prendere una decisione sul conto di Alessandro Romano' scrive il Cor Sport di oggi. Sul ragazzo c'è anche il Palermo in Serie B, disposto a investire circa 7 milioni di euro, ma Romano ha messo il Bologna davanti alle altre e ora tocca al club fare una mossa. I rossoblù vogliono dunque varare una linea verde e Romano sarebbe stato preferito a Comotto, classe 2008, perché più centrocampista centrale mentre il figlio d'arte è una mezzala.