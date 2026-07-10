Il Bologna cerca un terzino sinistro giovane da affiancare a Juan Miranda in una stagione senza coppe e tra i nomi finiti sul taccuino degli scout c'è Lasse Gunther, classe 2003 dell'Elversberg.

Sartori e Di Vaio lo hanno seguito con attenzione e stanno raccogliendo informazioni prima di decidere se affondare o meno il colpo. Il profilo piace e il costo del cartellino è accessibile, ma a far titubare la dirigenza sono le incognite fisiche del giocatore dato che l'anno scorso ha saltato sei partite per infortunio muscolare e due anni fa ne ha saltate nove. Riflessioni in corso, anche se Gunther è oggi il favorito. Tuttavia, secondo il Cor Sport, il Bologna si riserva di valutare le condizioni fisiche per capire se gli infortuni possono essere cronici o casuali.