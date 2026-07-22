Oltre alla telenovela Mikel Amondarain, ieri a Valles è andato in scena il confronto tra l'amministratore delegato Claudio Fenucci e la stampa. Un colloquio su cui Claudio Beneforti di Stadio ha voluto puntualizzare diverse cose.

Di certo, è apprezzabile il fatto che Fenucci abbia sottolineato come il calcio non debba essere ridotto solo a ragionamenti contabili da ragionieri: il campo e i risultati sono oltremodo importanti per una squadra professionistica. Sui numeri, però, Stadio ha precisato un'altra cosa: Fenucci ha rimarcato gli investimenti fatti sul mercato in entrata negli anni di partecipazione alle coppe europee, circa 200 milioni in calciatori, ma si è dimenticato degli incassi derivanti dalla partecipazione alla Champions League, dalla vittoria della Coppa Italia e anche della partecipazione all'Europa League, senza dimenticare le importanti plusvalenze portate a termine negli ultimi anni che hanno portato tre saldi attivi di mercato.