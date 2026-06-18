Tratta anche il tema dei portieri oggi il Corriere dello Sport Stadio. Sarà un reparto sotto la lente di ingrandimento, soprattutto sul numero 12 alle spalle di Lukasz Skorupski.

Se da un lato è probabile l'uscita di scena di Massimo Pessina, che il Bologna vuole cedere in prestito per farlo giocare con continuità per poi riaccoglierlo tra un anno, dall'altro c'è la possibile cessione di Federico Ravaglia. Il classe 1999 ha dovuto portare a termine una stagione da primo portiere, considerando i due lunghi infortuni accusati da Lukasz Skorupski, e qualche alto e basso di troppo c'è stato. Così, le valutazioni sono in atto e su di lui si parla degli interessamenti di Udinese e Fiorentina, che se diventeranno concreti porteranno la dirigenza ad acquistare un portiere. Per il Cor Sport il profilo numero uno è quello di Wladimiro Falcone del Lecce.