Cor Sport – Ecco perché non è arrivato Ramsay a gennaio

Il laterale scozzese è molto vicino al Liverpool, segno che il ragazzo ha talento, ma a gennaio era praticamente in mano al Bologna. Il club rossoblù lo seguiva da mesi e aveva in inverno raggiunto un accordo sia con il giocatore che con l'Aberdeen ma, scrive il Cor Sport 'il giorno prima di chiudere l’affare ecco che Bigon chiamò la controparte per informarla che non se ne sarebbe fatto niente'. L'Aberdeen andò su tutte le furie, così come il procuratore del ragazzo e anche l'intermediario Silvio Pagliari che aveva portato avanti l'affare. Il motivo di tale virata, secondo il quotidiano, risale al costo di Ramsay, cioè 1.5 milioni in più rispetto a Kasius. 'E’ evidente - scrive Beneforti - che l’ex responsabile dell’area tecnica si comportò in questo modo per non infastidire Saputo e Fenucci sulla voce bilancio'.