Cor Sport – Ecco Kyriakopoulos, la freccia per Thiago Motta

Il Corriere dello Sport Stadio ricostruisce le frenetiche trattative delle ultime ore, con l'operazione che ha rischiato di saltare lunedì sera. Andiamo con ordine. Dopo Milan-Sassuolo le due dirigenze avevano trovato un accordo per lo scambio tra Vignato e Kyriakopoulos, ma il Sassuolo il giorno dopo ha ricevuto una proposta da 30 milioni per Traore e ha deciso di investire su Bajrami, così Carnevali ha chiesto di monetizzare la cessione del greco e il Bologna è andato su tutte le furie. I colloqui sono poi ripresi nella tarda serata di lunedì per arrivare a dama ieri, quando il Bologna ha messo nero su bianco l'acquisto prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro.