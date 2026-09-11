La cessione di Jonathan Rowe all'ultimo giorno di mercato ha spalancato le porte della titolarità a Niccolò Cambiaghi, che oggi si è preso la prima pagina del Cor Sport: 'L'anno di Nico' è il titolo.

Cambiaghi cerca il salto di qualità, ma gli servono più gol e più assist per sostituire al meglio l'inglese. L'esterno si è preso la fascia sinistra e ora punta anche alla nazionale italiana, decisive le prossime due partite per convincere Mancini. E' dunque Cambiaghi il padrone della fascia, scrive il Cor Sport. L'ala aveva già convinto Tedesco in ritiro a Valles, quando gli era stata consegnata la titolarità anche con la presenza di Rowe e ora che Johnny è passato all'Atalanta, l'occasione per Cambiaghi è ghiotta. Le gerarchie sono chiare, prima lui e poi il nuovo innesto Mbangula, ma c'è anche un bottino di gol e assist da migliorare, sotto gli occhi di Mancini che lo sta tenendo in considerazione per le sfide di Nations League.