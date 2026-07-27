'L'ultima giornata da giocatore dell'Estudiantes è già alle spalle. Mikel Amondarain ha salutato il club che lo ha accompagnato nella sua crescita' scrive oggi Dario Cervellati su Stadio.

Non dovrebbe essere in discussione l'affare sull'asse Bologna-La Plata. Mikel Amondarain dovrebbe sbarcare in città domani per sostenere le visite mediche. Ieri il saluto al suo pubblico, poi la cessione al Bologna per 8.5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Trattativa lunga ed estenuante, ma che ha trovato nella giornata di venerdì la fumata bianca tra i club. In ballo, inoltre, ci sarebbe anche la burocrazia. In Argentina si racconta che Amondarain avrebbe avviato le pratiche per la cittadinanza spagnola, avendo lui origini basche. Una volta completato il percorso, Mikel diventerebbe giocatore comunitario liberando uno slot da extra dato che attualmente non ha il passaporto spagnolo.