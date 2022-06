Cor Sport – Da piazzare Vignato, Dijks, Kinglsey e Mbaye

Soprattutto tra i rincalzi si può agire sfoltendo l'attuale rosa per fare posto ad eventuali nuovi innesti. Per il Corriere dello Sport, oltre a Sansone, sono in uscita Vignato, Dijks, Kingsley e Mbaye.

Sul trattore si è consumata una rottura a gennaio e per i media olandesi cambierà sicuramente squadra l'anno prossimo. La sua avventura termina dopo 4 anni e 78 presenze. Anche Mbaye è ai margini e fuori dalle rotazioni di Sinisa, arrivato nella Serie B 2014/2015 il senegalese, vincitore di Coppa d'Africa, saluterà indipendentemente dalle condizioni economiche. Il giovane Kingsley, dopo il brutto infortunio dell'anno scorso, ripartirà in prestito per accumulare minutaggio. Infine, Vignato. Il giovane classe 2000 ha trovato poco spazio per questioni di modulo e lo cerca il Monza del fratello Emanuel.