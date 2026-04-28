Cor Sport – Bologna, si cambia: otto giocatori ai saluti

Si parla di mercato oggi sul Corriere dello Sport Stadio. C'è aria di rifondazione a Casteldebole e tanti giocatori saluteranno: in otto possono andare via a fine stagione. "Bologna, si cambia' titola oggi il quotidiano. Da Freuler a Lucumi: in otto possono partire. Sarà Joey Saputo in persona a comunicare i piani della società e il primo interessato è Vincenzo Italiano, che ha contratto fino al 2027 ma sabato nel post partita ha pronunciato parole chiare. L'altro nodo è il modulo, perché sulla base di quello (4-2-3-1 o 4-3-3) gli uomini mercato decideranno come intervenire