Cor Sport – Bologna, perché la Fiorentina è in finale di Conference? Questione di investimenti

ìE’ vero, uno può anche chiedersi perché la Fiorentina è andata sia in finale di Conference League che di Coppa Italia' si chiede Claudio Beneforti su Stadio e la risposta, per Stadio, risiede negli investimenti fatti dal proprietario. La rosa della Fiorentina è estremamente profonda e a lungo andare ha determinato. Italiano ha in dote due squadre e la seconda non è inferiore alla prima: Commisso le ha costruito investendo tanti soldi, come per esempio Nico Gonzalez, pagato 28 milioni di euro. Stadio traccia un parallelismo con il Bologna, che in estate non è riuscito a prendere Dia dal Villareal ritenendo eccessivi i 2 milioni di prestito e mollato il tavolo per Hojlund che è costato 17. Uguali i discorsi per Thiaw e Schuurs.