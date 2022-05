Cor Sport – Bologna, idea Lovato e Caldara per la difesa

Per rinforzare la difesa di questo Bologna si pensa a due profili: Matteo Lovato e Mattia Caldara. Giovanni Sartori si è confrontato con Mihajlovic che gli ha chiesto un’alternativa a Medel. La prima scelta sarebbe Lovato, classe 2000, forte di...

Per rinforzare la difesa di questo Bologna si pensa a due profili: Matteo Lovato e Mattia Caldara. Giovanni Sartori si è confrontato con Mihajlovic che gli ha chiesto un’alternativa a Medel. La prima scelta sarebbe Lovato, classe 2000, forte di testa, aggressivo, con grandi margini di miglioramento e con un ingaggio abbordabile per il Bologna, dato che a oggi guadagna circa sui 500 mila euro a stagione. In questa stagione ha militato nel Cagliari ma il suo cartellino appartiene all’Atalanta, alla quale è rientrato per fine prestito. Il secondo profilo è quello di Mattia Caldara, classe ’94, con un ingaggio decisamente più alto di quello di Lovato, circa 2,2 milioni. Ha disputato una buona stagione ea Venezia ma il suo ingaggio è molto alto perché il suo cartellino appartiene al Milan. I due difensori hanno caratteristiche diverse ma entrambi si adatterebbero alla difesa a tre, si può dire che la scelta Lovato sarebbe la migliore vista l’età, lo stipendio e la sua duttilità nella difesa a tre, dove potrebbe anche affiancare Medel a destra o a sinistra.