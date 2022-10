Cor Sport – Bologna da cambiare

Il quotidiano si sofferma sull'esigenza di cambiare il Bologna a gennaio e si parla di un vertice già in programma con Thiago Motta a novembre con l'arrivo della sosta per il mondiale. La società non vuole farsi trovare impreparata. Il mercato estivo è stato fatto sul 3-5-2 di Mihajlovic mentre ora Motta naviga con il 4-2-3-1 e si rende necessario adattare l'organico. L'idea di rivitalizzare gli esterni di attacco per ora non sta dando frutti, il riferimento è a Orsolini, Vignato e Sansone, ma anche Soriano in trequarti è sotto rendimento, così o Motta deciderà di cambiare modulo passando alle due punte oppure si renderà necessario intervenire sul mercato sulla base delle sue esigenze. Sartori, in questa fase, da un lato è sempre vicino alla squadra ma dall'altro cerca di visionare il maggior numero di partite. Nello scorso weekend ha visto Monza-Spezia e Cremonese-Napoli.