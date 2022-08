Cor Sport – Bloccato lo scambio Mbaye-Magnani

Il centrale arriva in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni, una operazione che dunque blocca il possibile scambio Ibrahima Mbaye-Giangiacomo Magnani con l'Hellas Verona. Ma il terzino senegalese resta in uscita e il Bologna proverà a trovare una soluzione in questi ultimi due giorni, per lui ci sarebbe una pista in Belgio che nelle ultime ore potrebbe prendere quota.