Il montenegrino secondo Stadio non sarebbe una priorità di mercato

Redazione TuttoBolognaWeb
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Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Per il Corriere dello Sport Stadio Vasilje Adzic non sarebbe oggi un obiettivo concreto del Bologna. I rossoblù, invece, starebbero seguendo con costanza Fabio Miretti.

La dirigenza è rientrata a Bologna dopo il matrimonio del figlio di Saputo, Luca, e da oggi riprenderanno quota le tracce di mercato portate avanti nelle ultime settimane. Sartori e Di Vaio, secondo il Cor Sport, hanno riallacciato i contatti con la Juventus per Mireti, classe 2003 e mediano duttile che potrebbe servire a Tedesco, a caccia di giocatori in grado di ricoprire più ruoli. Niente Vasilije Adzic, giocatore che Sartori cercò qualche stagione fa a gennaio ma gli venne soffiato da Giuntoli sul più bello. Adzic scelse allora la Juventus e nelle ultime ore è stato accostato nuovamente al Bologna. La pista, però, non sarebbe in voga, non perché Adzic non piaccia tecnicamente ma perché il Bologna ora come ora non ha bisogno di trequartisti.

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