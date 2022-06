Cor Bo – Pezzella, Doig e Leidner per la fascia sinistra

La cessione resta comunque probabile e il neo responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori si sta cautelando sul mercato. Complicata la pista Andrea Cambiaso, l'ex dirigente dell'Atalanta lavora per stringere i tempi per Giuseppe Pezzella in prestito con diritto di riscatto ben sapendo che in fascia dovranno arrivare due pedine, dato che Dijks dovrebbe rescindere per tornare in Olanda. Oltre a Pezzella resta il nome di Josh Doig dell'Hibernian, costo 3-4 milioni, ma c'è anche il nome dell'israeliano Doron Leidner, classe 2002 dell'Hapoel Tel Aviv.