Cor Bo – Mihajlovic di nuovo su Lyanco

Il centrale è da sempre un vecchio pallino del tecnico rossoblù che lo ha allenato al Torino e nella grande cavalcata salvezza del Bologna. Lyanco è passato dal Toro al Southampton l'estate scorsa per 7 milioni di euro e Sinisa avrebbe chiesto a Sartori se ci fosse la possibilità di riprenderlo. Lyanco ha chiuso la stagione con 15 presenze a causa di un infortunio alla coscia ma sta già lavorando in ritiro con il Southampton e vorrebbe restare per conquistarsi la maglia da titolare. Sartori cercherà di capire se ci sarà o meno la possibilità di avviare una trattativa.