Al Bologna serve Artem Dovbyk. L'ucraino è stato senza dubbio il principale colpo di mercato estivo e questi giorni di sosta serviranno a Raffaele Palladino per rimetterlo in forma.

Dovbyk è reduce da un serio infortunio, simile a quello occorso qualche giorno fa a Emil Holm, e infatti ha passato una estate difficile, con la costante ricerca della miglior condizione. Non a caso, il Bologna ha tenuto in rosa il giovane Enem, sottolinea il Corriere di Bologna. Infatti, appena i carichi sono aumentati, Dovbyk ha accusato un piccolo problema muscolare dal quale dovrebbe rientrare alla ripresa degli allenamenti, segno che il fisico ancora soffre. La sosta permette dunque a Palladino di tastare con mano la condizione del centravanti e programmarne un rilancio in grande stile. In ogni caso, in appena 84 minuti di gioco Dovbyk ha già timbrato in termini di gol ed è lui a cui si rivolgerà l'allenatore per avere presenza in area, dato che fino a qui la mappa di gioco di Piccoli appare più quella di un mediano che di un centravanti. Insomma, servono i gol dell'ucraino, perché in mezzo a una rosa impoverita e una posizione di classifica difficile, il bomber a cui aggrapparsi.