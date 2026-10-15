Subito novanta minuti, appena firmato il contratto con il Bologna, e ora la settimana che porta verso il match con l'Inter, da grande ex nerazzurro.

Matteo Darmian sfiderà il suo passato, avendo militato a Milano dal 2020 al 2026, prelevato dal Parma, in una romantica partita che vedrà il Bologna provare a fare lo sgambetto alla capolista. A fine stagione scorsa, Darmian è rimasto senza contratto e lui stesso pensava che una chiamata potesse arrivare prima, invece ha dovuto aspettare l'autunno, quando il Bologna, privo di Holm, ha fatto ricorso agli svincolati. Al Via del Mare subito la titolarità, complice anche l'assenza di Theate che ha spostato Heggem a sinistra con Casale in mezzo, lui che può fare sia il braccetto sia il laterale. Sabato è probabile che Palladino possa sfruttare la sua esperienza per arginare l'Inter, che arriva ferita dalla sconfitta contro il Bruges. Sotto sotto Darmian spera di fare lo stesso scherzetto.