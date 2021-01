Cor Bo – La nuova punta sarà Barrow

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, il Bologna si appresta a chiudere questa sessione di calciomercato invernale senza l’acquisto del suo centravanti.

Sfumato per il momento Arnautovic (se ne riparlerà a giugno), che non si muove dalla Cina, e con la società rossoblù che si è defilata su Swiderski, l’unica soluzione Sinisa Mihajlovic ce l’ha in casa. Sulla scia di quanto visto contro Verona e Juventus, Musa Barrow all’occorrenza può ricoprire il ruolo di prima punta, sebbene abbia dimostrato di essere ancora indietro nell’apprendimento del mestiere. Sarà così alternato a Palacio da qui a fine stagione, poi si potrà intavolare un discorso più approfondito per l’acquisto di un altro giocatore, puntando magari anche sui saldi estivi. Cosa farà dunque il Bologna da qui a lunedì, giorno della chiusura ufficiale del mercato? Lavoreà ad alcune cessioni minori, come quella di Okwonkwo, rientrato dal Montreal e sondato da Reggina e Cosenza, e di Kingsley, anche lui cercato in B dalla Cremonese. Resta da capire la situazione legata a Faragò in entrata, con la società che lo aspetta per le visite mediche. Infine, è arrivato ieri a Casteldebole il baby Urbanski.

Fonte-Cor Bo