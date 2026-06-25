Un mercato con un saldo attivo importante per compensare i mancati incassi dall'Europa: via alla missione cessioni per il Bologna. Serve vendere per comprare.

Lo scrive il Corriere di Bologna che identifica in Jhon Lucumi e Thijs Dallinga i due candidati principali all'uscita. Si parte dall'olandese, che ha mercato e il Bologna vuole venderlo, Valencia e Siviglia hanno effettuato un paio di sondaggi, poi in Francia c'è sempre il Lione e anche il Panathinaikos lo ha cercato. Costo? Almeno una decina di milioni di euro. Lucumi invece sta sfruttando la vetrina mondiale, dove è già certo del passaggio alla fase a eliminazione diretta e fino al 15 luglio c'è la clausola da 28 milioni di euro. Ci sono stati contatti con la Juventus e il Bologna alla fine dovrà forse accontentarsi di una ventina di milioni data la scadenza contrattuale tra un anno. Si era parlato di uno scambio con conguaglio coinvolgendo Miretti ma ora l'affare è in standby.