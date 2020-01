Cor Bo – In difesa spunta Dragovic

Giornata di mercato ieri a Casteldebole. L’agente di Valentino Lazaro e Aleksandar Dragovic era ieri al Niccolò Galli per incontrare i dirigenti rossoblù, appuntamento di lavoro neanche troppo nascosto vista la foto postata su Instagram dal rappresentante dei due giocatori.

Anche per il Corriere di Bologna la pista Dragovic, centrale austriaco di origine serba del Bayer Leverkusen, sarebbe concreta. ”Il Bologna tra centrale e terzino – titola il Cor Bo – Nel caos difesa spunta Dragovic’. Non solo centrali, per il quotidiano rimane in piedi la pista Dimarco su cui però l’Hellas è in vantaggio.

In taglio basso punto sulla Spal e sul derby: ‘Il colpaccio con la Dea e il Mazza tabù nel derby. La Spal ci crede davvero’. Non solo partita ma anche mercato: ferraresi vicini a Bonifazi e Iago Falque.