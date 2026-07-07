Il Bologna si raduna oggi ma il mercato resta un rebus con tanti nodi da risolvere. Lo scrive oggi il Corriere di Bologna che ha passato in rassegna la lista dei convocati per i primi giorni di lavoro a Casteldebole.

I convocati sono 26, con l’assenza dei giocatori impegnati al mondiale o ancora in vacanza, con la conferma di un’altra stagione in campo per Lollo De Silvestri, presente, ma nella lista ci sono anche gli esuberi come Ilic, rientrato dal prestito all’Anderlecht, e il rientrante El Azzouzi, con tutti i dubbi fisici del caso. E’ stato escluso Karlsson, che dunque non verrà valutato, mentre in porta sono presenti sia Skorupski che Ravaglia, ma uno dei due dovrebbe partire. Attenzione anche ai gioielli. Uno tra Castro e Rowe probabilmente partirà e inoltre c’è da risolvere la questione del rinnovo di Riccardo Orsolini.