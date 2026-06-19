Non ci sono speranze di trattenerlo, ma ogni buona prestazione di Jhon Lucumi al mondiale potrebbe alzarne il valore e l'incasso che dovrà fare il Bologna durante l'estate dato il contratto in scadenza nel 2027.

Per il Corriere di Bologna siamo arrivati alla resa dei conti: questa è l'ultima finestra di mercato per cederlo. Fino a metà luglio c'è la clausola da 28 milioni attivabile senza dover trattare con il Bologna, ma per ora non sembra esserci un club intenzionato a sbloccarla. Per ora sul tavolo dei rossoblù ci sono state offerte basse attorno ai 15 milioni di euro, mentre il Bologna ne chiede almeno 20 e attende l'evolversi degli eventi. Gli estimatori non mancano per il colombiano, partendo dal Bournemouth e passando da Roma e Juve. Per la sostituzione il Bologna pensa a Freytes, Otavio e al giovane figlio d'arte Andrea Natali.