Cor Bo – Frenata su De Silvestri

Non è vicina alla chiusura la trattativa per Lorenzo De Silvestri. L’esterno svincolato dal Torino è un vecchio pallino di Sinisa Mihajlovic, ma ancora non c’è la fumata bianca sull’offerta economica e contrattuale del Bologna.

Il club rossoblù ha proposto un biennale da 800mila euro, non sufficiente per arrivare alla firma e De Silvestri ha sul piatto una offerta triennale del Parma, che però potrebbe essere ritirata dopo l’uscita di Faggiano, andato al Genoa. Il neo dirigente genoano potrebbe dunque riprovarci dalla sponda rossoblù e secondo il Corriere di Bologna sarebbero in corso riflessioni sull’affare De Silvestri a Casteldebole. Nel frattempo è stato proposto il terzino argentino Marcelo Herrera del San Lorenzo.