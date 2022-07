Cor Bo – Filo diretto con la Soczia: Doig è vicino

Con Aaron Hickey che ha già sostenuto le visite mediche con il Brentford, si attende l'annuncio ufficiale, il mercato del Bologna in entrata guarda in Scozia. Sul Corriere viene dato vicino Josh Doig dell'Aberdeen come sostituto di Hickey, mentre a centrocampo prende quota la pista Ferguson dell'Aberdeen. Classe 1999, il mediano scozzese ha già quattro presenze in nazionale e negli ultimi due campionati ha segnato 20 gol. Su di lui anche il Lecce che però non ha concretizzato l'interesse.