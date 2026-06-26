Sarà una estate calda anche per la porta del Bologna. L'unico certo di restare sembra Lukasz Skorupski, che ha contratto fino al 2027, mentre Federico Ravaglia non vuole più restare il secondo e potrebbe chiedere la cessione.

Ne parla oggi il Corriere di Bologna, che sottolinea l'interesse del Torino di Abate per il classe 1999, che da tre anni sgomita per guadagnare spazio. Nell'ultimo anno, complici i due infortuni di Skorupski, ha giocato più del previsto ma il polacco vuole riscattare l'ultima annata e questo avrebbe portato Ravaglia a guardarsi attorno. Col Torino si sta parlando, ma serve inquadrare bene la formula: cessione in prestito o definitiva attorno ai 5 milioni di euro? Estate particolare anche per Massimo Pessina, che a breve andrà agli Europei Under 19 con l'Italia e successivamente potrebbe essere ceduto in prestito in B per fare esperienza. Non è un mistero che il Bologna stia cercando Wladimiro Falcone del Lecce sul mercato.