Cor Bo – Bologna, ecco il mercato che ti attende

La Serie A sta terminando, e le società stanno già pensando da tempo al mercato. Sebbene il calciomercato aprirà solo a settembre, ora i club possono firmare pre-contratti con i giocatori. Tra le spese societarie ed il Coronavirus, il Bologna sarà costretto come tanti altri ad un mercato low cost. Mihajlovic lo sa bene, ma accetta le decisione e sposa in pieno il progetto della società. Ecco quindi che il club rossoblu punterà su quei profili noti e affidabili, cercando di azzeccare un giovane talento solo se si presenterà l’occasione.

Due nomi che il Bologna segue da tempo sono quelli di De Silvestri ed Eder. Il primo è in scadenza di contratto con il Torino, e sembra sempre più vicino al Bologna ogni giorno che passa. Si stanno limando i dettagli: il terzino destro prende un milione di euro di stipendio in granata, mentre i rossoblu gliene avrebbero offerto leggermente meno. Una volta alzata un po’ l’offerta, il ragazzo – che conosce molto bene Mihajlovic – dovrebbe firmare. L’attaccante invece è ancora di proprietà dello Jiangsu Suning, dove percepisce addirittura un ingaggio di 8 milioni annui. Eder comunque vuole lasciare la Cina e tornare in Italia, e per questo è pronto a ridursi di molto lo stipendio: il Bologna ci proverà.

Fonte: “Corriere di Bologna”